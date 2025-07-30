Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler yarın saat 17.00'ye kadar isimleri bildirecek | Son dakika haberleri

        Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler yarın saat 17.00'ye kadar isimleri bildirecek

        Terörsüz Türkiye sürecine dair Meclis'te kurulacak komisyon için Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler yarın saat 17.00'ye kadar isimleri bildirecek. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Ak Parti grubu üye isimlere dair taslağı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 30.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Terörsüz Türkiye sürecine dair kurulacak komisyon için geri sayım sürüyor. 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler üye isimlerini Meclis Başkanlığına bildirecek.

        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda geri sayım
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda geri sayım

        AK PARTİ GRUBUNUN ÜYELERİ KİMLER?

        MHP ve Dem Parti’de üye isimleri belli olurken Ak Parti grubunun 21 üyesi arasında Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün yer alacağı öğrenildi. Abdülhamit Gül, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile komisyona dair önerilerin ele alındığı toplantılarda koordinatör grup başkanvekili olarak yer almıştı.

        REKLAM

        Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ak Parti 7 bölgeden milletvekilleriyle komisyonda yer alacak. Hukukçu milletvekillerinin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları ve ihtisas komisyon başkanları da komisyonda yer alabilecek. Kaynaklar, komisyonda yer alacak üyelere dair “Amaç, üyeler doğrudan komisyona katkı sağlasın. Hangi arkadaşımızın yararlı olacağını düşünüyorsak bu komisyon başkanı da olur, genel başkan yardımcısı da olur” ifadelerini kullandı.

        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız" Haberi Görüntüle

        “35-36 KİŞİ KOMİSYON İÇİN BAŞVURDU”

        Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Ak Parti grubu üye isimlerinin yer aldığı taslak listeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Ak Parti kaynakları, “35-36 kişi komisyonda yer almak için başvurdu. Olmasını arzu ettiğimiz isimler de var. O isimlerle beraber 50-55 kişilik bir havuz var” ifadelerini kullandı. Ak Parti grubunun yarın komisyonda yer alacak isimleri açıklaması bekleniyor. İyi Parti grubu üye vermezse komisyon 51 yerine 48 üyeden oluşacak.

        KOMİSYON İLK TOPLANTISINI NE ZAMAN YAPACAK?

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un programına göre süreç komisyonu ilk toplantısını 4 Ağustos Pazartesi ya da 5 Ağustos Salı günü yapacak. İlk toplantıda komisyonun ismi belirlenecek. İlk haftalarda sık toplanması beklenen komisyonun Ekim ayına kadar somut öneriler sunması planlanıyor. Komisyon toplantıları Meclis Tören Salonu’nda yapılacak. Ayrıca komisyon toplantıları basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi