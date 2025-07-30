Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler yarın saat 17.00'ye kadar isimleri bildirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Terörsüz Türkiye sürecine dair kurulacak komisyon için geri sayım sürüyor. 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler üye isimlerini Meclis Başkanlığına bildirecek.

AK PARTİ GRUBUNUN ÜYELERİ KİMLER?

MHP ve Dem Parti’de üye isimleri belli olurken Ak Parti grubunun 21 üyesi arasında Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün yer alacağı öğrenildi. Abdülhamit Gül, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile komisyona dair önerilerin ele alındığı toplantılarda koordinatör grup başkanvekili olarak yer almıştı.

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Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ak Parti 7 bölgeden milletvekilleriyle komisyonda yer alacak. Hukukçu milletvekillerinin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları ve ihtisas komisyon başkanları da komisyonda yer alabilecek. Kaynaklar, komisyonda yer alacak üyelere dair “Amaç, üyeler doğrudan komisyona katkı sağlasın. Hangi arkadaşımızın yararlı olacağını düşünüyorsak bu komisyon başkanı da olur, genel başkan yardımcısı da olur” ifadelerini kullandı.

“35-36 KİŞİ KOMİSYON İÇİN BAŞVURDU”

Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Ak Parti grubu üye isimlerinin yer aldığı taslak listeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Ak Parti kaynakları, “35-36 kişi komisyonda yer almak için başvurdu. Olmasını arzu ettiğimiz isimler de var. O isimlerle beraber 50-55 kişilik bir havuz var” ifadelerini kullandı. Ak Parti grubunun yarın komisyonda yer alacak isimleri açıklaması bekleniyor. İyi Parti grubu üye vermezse komisyon 51 yerine 48 üyeden oluşacak.