Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM'de kurulacak komisyon ile Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız

Ajanslar Giriş: 30.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:14 facebook

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