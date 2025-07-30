Forma fiyatları enflasyonu da kuru da katladı!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2025/2026 sezonunda giyeceği formalar taraftarla buluştu. Son şampiyon Galatasaray'ın formaları 4500 TL'den satışa çıkarken Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları ise 4250 TL fiyatla mağazalardaki yerini aldı. 3 büyük takımın forma fiyatları incelendiğinde hem enflasyona karşı hem de Euro kuruna karşı olağanüstü bir artış olduğu görülüyor. Detaylar haberimizde...
Her sezon öncesinde taraftarların merakla beklediği formalar görücüye çıktı. Gelişen tasarımlarla artık hem tribünde hem de sokaklarda görmeye alıştığımız formaların fiyatları cep yakıyor. Üç büyük ekip olarak anılan takımlardan ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon formaları 4500 TL fiyatla satışa çıktı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları ise 4250 TL'lik etiketle raflarda yerini aldı.
Forma fiyatlarının son 5 sezonluk grafiğine baktığımızda hem enflasyona hem de Euro kuruna karşı olağanüstü bir artış kaydettiği görülüyor.
Beşiktaş'ın formaları 2021/2022 sezonu öncesinde 360 TL'den satışa çıktı. 35 Euro'ya tekabül eden bu fiyat, enflasyonla paralel olarak artsaydı bu sezon 2060 TL civarında olacaktı. Euro bazında fiyat 90 Euro'nun üzerine çıkmış durumda.
Fenerbahçe ise aynı sezonda formalarını 320 TL'den satışa sundu. Fenerbahçe'nin 2021 yazında formaları yaklaşık 31 Euro'ya denk geliyordu. Enflasyonla paralel artış gerçekleşseydi formalar 1830 TL civarında seyredecekti.
Galatasaray'ın formaları 2021/2022 sezonunda 400 TL'lik etiketle taraftarla buluştu. Euro bazında 39 Euro'ya denk gelen fiyat, bugün 96 Euro'ya denk geliyor. Eğer fiyatlar enflasyonla paralel seyretseydi, bu sezonki formalar yaklaşık 2290 TL'ye alıcı bulacaktı.
Not: Euro kurunda ilgili yılın Temmuz ayının ilk iş gününün kuru baz alındı. Enflasyonda ise bu yıl son olarak haziran enflasyonu açıklandığı için ilgili yılın haziran ayı enflasyonuyla karşılaştırma yapıldı.