Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için oyuncu ve PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Slovak savunmacıyı taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL'A GELDİ
31 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.