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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!

        Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için oyuncu ve PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Slovak savunmacıyı taşıyan uçak, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:50
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        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
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        Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        İSTANBUL'A GELDİ

        31 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

        FENERBAHÇE KARNESİ

        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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