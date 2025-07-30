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        Haberler Gündem Şoför kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!

        Şoför kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!

        Gaziantep'te özel bir halk otobüsünün şoförü Ahmet Kılınç, direksiyon başında halk krizi geçirip hayatını kaybetti. Görüntüleri ortaya çıkan acı olayın ardından bir yolcu, kontrolden çıkmak üzere olan otobüsü durdurup olası bir kazayı önlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:59
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        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
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        Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç (60), direksiyon başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre bu sırada bir yolcu, kontrolün kaybolduğu otobüsü durdurup olası kazayı önledi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 28 Temmuz sabahı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, sürücü koltuğundan düştü.

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        Otobüsün kontrolü kaybolunca yolculardan biri direksiyona geçip aracı durdurarak olası kazayı önledi. İsmi öğrenilemeyen yolcu, otobüsü durdurduktan sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Ahmet Kılınç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kılınç'ın bir anda yere yığıldığı ve otobüsün kontrolden çıktığı görülüyor. Yolculardan birinin direksiyon başına geçip otobüsü durdurması ve diğer yolcuların panik anları da kayıtlarda yer alıyor.

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