Emerson'dan Beşiktaş itirafı: Biletim bile alınmıştı
Sağ bek bölgesini Emerson Royal ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, bu transfer son anda suya düşmüştü. Flamengo'ya imza atan Brezilyalı yıldız, transfer sürecinin perde arkasını anlattı ve siyah-beyazlılara transferinin direkten döndüğü ortaya çıktı.
Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, sağ bek bölgesini Emerson Royal ile güçlendirmek istemişti.
Siyah-beyazlılar transferde son aşamaya gelirken; Brezilyalı yıldız ülkesinin takımlarından Flamengo'yu tercih etti.
26 yaşındaki sağ bek, düzenlenen imza töreninde transfer sürecini anlattı ve Beşiktaş'a değindi.
"BİLETİM BİLE ALINMIŞTI"
Sambacı futbolcu, "Beşiktaş'la görüşme halindeydim, hatta biletim bile alınmıştı. Ama menajerim bana Flamengo'nun ilgisinden bahsetti." dedi.
"PARA İÇİN DEĞİL, PROJE İÇİN GELDİM"
Projeden etkilendiğini dile getiren Emerson, "Projeyi anlattılar, her şey çok hızlı gelişti, bir gecede oldu bitti. Flamengo'nun teklifini aldığımda kararım para için değil, proje içindi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Bu formayı giymek, hep hayalini kurduğum çok büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Milan 26 maça çıkan Emerson Royal, gol veya asist katkısı yapamadı. Brezilyalı futbolcu 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Flamengo'nun yolunu tuttu.