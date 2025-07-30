Emerson'dan Beşiktaş itirafı: Biletim bile alınmıştı

"PARA İÇİN DEĞİL, PROJE İÇİN GELDİM"

Projeden etkilendiğini dile getiren Emerson, "Projeyi anlattılar, her şey çok hızlı gelişti, bir gecede oldu bitti. Flamengo'nun teklifini aldığımda kararım para için değil, proje içindi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Bu formayı giymek, hep hayalini kurduğum çok büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.