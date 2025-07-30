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        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:39
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        UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Ukrayna ekibi Shakthtar Donetsk'e Polonya'nın Krakow kentinde konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmada ilk golü bulmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

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        Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Rakibimizi analiz ettik. 2 gol bulmak zorundayız. Bu maçta kendimizi daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık hafta içinde. İlk yarısı bitti maçın. Şimdi ikinci yarı oynanacak. Birinci golü atmamız gerekiyor. Birinci gol bizim için hayati diyebilirim." diye konuştu.

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        Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Harika bir karakter. Herkes onu çok seviyor. Ona iyi şanslar diliyorum. Ayrılırken herkes duygusaldı. Bunu unutamayacağım. Geçen hafta çok iyi oynadı. Çok profesyonel davrandı. Bir yolunu bulacağız. Yerine ne yapacağımızı bulacağız. Kartal var, Joao Mario var. Gedson'un yerine başka bir oyuncu getireceğimizi de düşünüyoruz. Başkanımız bu anlamda çok istekli. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Orkun ve Abraham gibi oyuncular aldık. Daha iyi takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz. Başkan ve yönetim bu konuda çok istekliler. Hoca olarak ben de çok heyecanlıyım. Kupalar için mücadele eden takımı ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün oynamama ihtimalinden de söz eden Solskjaer, "Orkun'un hafif sakatlığı var burada bizimle olmasını istedik. Bugün takımla idman yapacağından da emin değilim. Bizim için önemli bir oyuncu olduğu için buraya getirmek istedik. Sezonu düşünmek zorundayız, eğer riskliyse ona göre aksiyon alacağız." dedi.

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        UDUOKHAI: İLK MAÇTAN DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ

        Basın toplantısında yer alan siyah-beyazlı Felix Uduokhai ise şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Çok önemli maç. İlk maçtan sonraki yaptıklarımızı analiz ettik. Yanlışlarımızı gördük. İyi antrenmanlar yaptık. Kolektif ve bireysel olarak kendimizi daha iyi göstermek istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Aradaki 2 farkı kapatmamız gerekiyor. Yarın neler olacak göreceğiz. 2 gol atmak zorundayız. İlk maçtan daha iyi olmak zorundayız. İlk maç en iyi mücadelemizi ortaya koyamadık. İlk maç sezonun ilk maçıydı. Yeni bir enerji getirmek istedik ama olmadı. Taraftarımız bizim için büyük güç. Kendi sahasında kötü tezahürat, ıslıklanmak tabii ki iyi değil. Bizim görevimiz tepkiyi iyiye çekmek. Taraftarlar bizi alkışlayacağı, izlerken keyif alacakları bir futbol izlemeyi hak ediyorlar."

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