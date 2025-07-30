Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı
Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli H.Gnin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan Aydoğdu ve Polat, hastanede tedavi altına alındı.
Polis, şüpheli H.Kyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.
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