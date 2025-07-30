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        Haberler Gündem Güncel Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı | Son dakika haberleri

        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:51
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        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
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        Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli H.Gnin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Aydoğdu ve Polat, hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, şüpheli H.Kyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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