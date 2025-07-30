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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!

        Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmek üzere olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:39
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        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke flaş bir takviye yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Wolves'tan ayrılan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

        Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından duyururken, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Nelson Semedo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        PERFORMANSI

        30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

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