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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!

        Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'da!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:31
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        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
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        Galatasaray'da aylar süren Osimhen bekleyişi sona erdi. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızına kavuştu.

        Victor Osimhen'i taşıyan özel uçak saat 21.50 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

        Osimhen'in yarın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

        MİLYONLAR UÇAĞI TAKİP ETTİ

        Öte yandan Osimhen'in uçak takip yayını, Galatasaray Youtube'dan yayınlandı. Yayını izleyenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

        OSIMHEN: SEVDİĞİM YERE GELDİM!

        Yıldız futbolcu, İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamada "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim." ifadelerini kullandı.

        DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

        Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon euro'sunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

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        Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

        İMZA LAZIO MAÇINA

        Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

        Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

        İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

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