'Kiss Cam'e yakalanan CEO Andy Byron: Hayatımı mahvettiler

İki hafta önce ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserin 'Kiss Cam' kamerasına bir çiftin sarmaş dolaş hali yansımıştı. Grubun solisti Chris Martin, görüntüyü bütün stadyuma hitaben; "Ya ilişkileri var ya da utangaçlar" şeklinde yorumlamıştı.

İhanet skandalı istifa getirdi Haberi Görüntüle

İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu ve bir ihanetin ifşa olduğu olaydan sonra Byron, görevinden istifa ettiği açıklamıştı.

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Andy Byron, ailesini ve işini kaybetmesine neden olarak hayatını mahvettiğini söylediği Chris Martin'e milyonlarca dolarlık tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Chris Martin

Bu konuda görüşleri sorulan tarafsız avukatlar, Andy Byron'un davayı kazanmasının mümkün olmadığını, mahkeme yoluna giderek özel hayatının daha da ifşa olacağını dile getirdi. Aynı avukatlar, davanın Byron'un daha fazla gündemde kalmasını sağlamasının dışında hiçbir işe yaramayacağını belirtti.