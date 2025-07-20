Birkaç gün önce ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserin canlı yayın kamerasına yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin aslında yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı.

Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu ve bir ihanetin ifşa olduğu olay sonrası gözler Astronomer şirketine çevrildi. Şirketten yapılan açıklamada, Byron'un Astronomer'deki CEO'luk görevinden istifa ettiği açıklandı.

Chris Martin

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Astronomer'in X platformunda yaptığı açıklamada; "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer kuruluşumuzdan bu yana bize rehberlik eden değerlere ve kültüre bağlıdır. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları belirlemeleri bekleniyordu ve son zamanlarda bu standart karşılanmadı. Andy Byron istifasını sundu ve yönetim kurulu da kabul etti" denildi.