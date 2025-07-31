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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Forma fiyatında devler ligindeyiz - İş-Yaşam Haberleri

        Forma fiyatında devler ligindeyiz

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forma fiyatları euro bazında 90 euro bandında seyrediyor. Avrupa ülkelerine bakıldığında da fiyatların 100 euro seviyesinde olduğu görülüyor. Futbolun oldukça popüler olduğu ve ekonomik olarak Avrupa ülkelerinin seviyesinde olmayan Brezilya'da ise taraftarların formalara ulaşımını artırmak amacıyla taraftar için 2 çeşit forma satışa sunuluyor

        Giriş: 31.07.2025 - 07:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:13
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        Forma fiyatında devler ligindeyiz
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        Türkiye'de forma fiyatlarının son yıllardaki yükselişini inceledikten sonra karşılaştırmayı diğer ülkelere taşıdık.

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        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un formalarının fiyatlarını Euro bazında incelediğimizde; Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları 91 Euro, Galatasaray'ın formaları ise 96 Euro'ya karşılık geliyor. Trabzonspor'un formaları ise biraz daha uygun... Bordo-mavili takımın formaları 69 Euro seviyesinde.

        Doğru kıyaslamayı yapabilmek için formaları üreticilere göre ayırıp kategorilendirdik. Adidas'ın üretici olduğu formalarda futbolcuların giydiği kalitedeki formalar ayrı bir fiyatlandırma ile alıcı buluyor. Kıyaslamayı taraftar formaları üzerinden yaptık.

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        Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele eden takımların formaları 100 Euro civarında satılıyor. Trabzonspor'un da formalarını yapan Joma firmasının fiyatları, diğer üreticilere göre biraz daha düşük fiyatla alıcı bekliyor.

        Avrupa'dan çıkıp futbolun popüler olduğu ve ekonominin Avrupa seviyesinde olmadığı Brezilya'da ise farklı bir formül geliştirilmiş. Palmeiras ve Flamengo'nun taraftar forması kalitesinde ürünleri 60 Euro bandından satılıyor. Daha fazla taraftara ulaşabilmek için kalite düşürülerek alternatif formalar da satışa çıkarılıyor, bu formalar ise 30 Euro civarında fiyatla taraftara sunuluyor.

        Messi, Suarez gibi yıldızları transfer ederek futbolda atılım yapmaya çalışan ABD'de ise tüm formalar MLS Store üzerinden satılıyor. Fiyat tüm takımlar için sabit ve 100 dolar.

        FORMA ÜRETİCİSİ - TAKIM FORMA FİYATI
        Adidas
        Arsenal 100 €
        Bayern 84 €
        Juventus 100 €
        Fenerbahçe 91 € (4250 TL)
        Manchester United 100 €
        Real Madrid 100 €
        Beşiktaş 91 € (4250 TL)
        Flamengo 31 €, 62 € *
        Nike
        Galatasaray 96 € (4500 TL)
        Chelsea 100 €
        Inter Milan 102,5 €
        Atletico Madrid 100 €
        Tottenham 100 €
        Barcelona 100 €
        Joma
        Trabzonspor 69 € (3200 TL)
        Villarreal 69 €
        Atalanta 90 €
        Hoffenheim 80 €
        Puma
        Palmeiras 28 €, 57 €*
        Milan 100 €
        Manchester City 100 €
        Dortmund 100 €

        KİŞİ BAŞI GELİR VE FİYATLAR

        Forma fiyatları ile ülkelere göre kişi başı milli geliri kıyaslarsak Türkiye'deki forma fiyatları taraftarlar için pahalı hale geliyor. IMF verilerine göre; Türkiye'de kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyelerinde iken karşılaştırdığımız Avrupa ülkelerinde durum şöyle: Almanya - 58 bin dolar, Birleşik Krallık - 54 bin dolar, İtalya - 42 bin dolar, İspanya - 38 bin dolar.

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