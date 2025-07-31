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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları - 31 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:27
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        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 34°

        Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Ülkemizin güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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