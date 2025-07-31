ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Olayda İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği Çelebi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi
ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu'nun sahibi Gökalp İçer hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmada, İçer'in elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları dahil tüm mal varlığına el konuldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Kullandığı uyuşturucu nedeniyle komada yaşam mücadelesi veren avukat Göksu Çelebi'ye 'uyuşturucu temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklu bulunun Gökalp İçer’in sahibi olduğu ICRYPEX’e operasyon düzenlendi.
Suç örgütlerinin elde ettiği gelirleri kripto ve döviz olarak finansal sisteme soktuğu iddiasıyla İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.
MASAK: SUÇ GELİRİ AKLANIYOR
Gökalp İçer, uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen Göksu Çelebi'nin komaya girmesiyle "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek"suçlarından geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir başka soruşturma kapsamında ICRYPEX’in finansal faaliyetleri incelemeye alındı. Suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançları döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme dahil ettiği yönündeki bulgular üzerine hareket geçen savcılık, adli işlem başlattı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.