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        Haberler Gündem Uyuşturucu sağladığı kişinin komaya girmesine neden olduğu öne sürülen Gökalp İçer tutuklandı

        Uyuşturucu sağladığı kişinin komaya girmesine neden olduğu öne sürülen Gökalp İçer tutuklandı

        Uyusturucu temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alınan ICRYPEX Başkanı Gökhan İçer tutuklandı. İçer'in uyuşturucu temin ettiği öne sürülen Avukat Göksu Çelebi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:32
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        Gökalp İçer tutuklandı
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        İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer tutuklandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılıp, hayatını kaybeden Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti! Haberi Görüntüle

        Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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        Sulh ceza hakimliği şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

        Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

        Avukat Göksu Çelebi
        Avukat Göksu Çelebi

        NE OLMUŞTU?

        Gökalp İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ankara Barosu'na üye avukat Göksu Çelebi hastanede tedavi görüyordu. Çelebi bugün hayatını kaybetti.

        Buna göre 14 Temmuz tarihinde ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayati tehlikesi süren Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilerek soruşturma başlatıldı.

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        Başsavcılık, İçer'in "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

        GÖKALP İÇER KİMDİR?

        Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 1982 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başlayan İçer, ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptı. Komando Temel Kursu’nu tamamladıktan sonra, İç Güvenlik ve sınır ötesi operasyon bölgelerinde üç yıl boyunca 1. Komando Kol Komutanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında ordudan ayrıldı. 2008 yılında finans sektörüne yönelen İçer, Forex piyasalarında Trader olarak çalışmaya başladı. Bu alandaki deneyimiyle birlikte farklı finans kurumlarında FX departmanlarında dealerlık, eğitmenlik ve takım liderliği gibi görevlerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi'nde başladığı Finansal Ekonomi doktora programını ise tamamlamadı. Finans alanındaki çeşitli görevlerinin ardından, Mart 2016 ile Ekim 2017 arasında Reel Kapital Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Nisan 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu. ICRYPEX, Türkiye merkezli bir kripto para platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunurken; Latin Amerika’da Brezilya ve Afrika’da Güney Afrika pazarlarında genişleme faaliyetleri sürmektedir. ICRYPEX, 2024 yılı sonuna kadar küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto borsası olmayı hedeflemektedir. Şirket ayrıca YouTube yayınlarına da sponsor oldu. GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 750 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE ICRYPEX, Coingecko verilerine göre kripto para borsasında günde ortalama 750 ila 780 milyon dolar arasında bir işlem hacmine sahip. Platformda 168 adet kripto para alınıp satılabiliyor. Kullanıcı sayısı tam bilinmese de platformun kendi sitesinde 80 ülkeden ‘milyonlarca kişiye’ hizmet sunduğu belirtiliyor.

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        #Göksu Çelebi
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