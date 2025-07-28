ICRYPEX'in sahibi gözaltına alınmıştı! Uyuşturucu temini iddiasında avukat yoğun bakımda!

ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, dün "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Olayda İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ankara Barosu'na üye avukat Göksu Çelebi hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağır olan genç kadının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelebi'nin hayatını kaybetmediği ancak durumunun ağır olduğu kaydedildi. Buna göre genç avulatın bilincinin kapalı olduğu ve ağır koma hali ile böbrek yetmezliğinin olduğu öğrenildi.

Buna göre 14 Temmuz tarihinde ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayati tehlikesi süren Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilerek soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, İçer'in "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre de avukata, uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.