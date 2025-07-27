Gökalp İçer gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçer, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.