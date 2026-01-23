Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin son bir asrın en önemli amaçlarından biri olduğunu belirterek, barış, huzur, istikrar ve güvenliğin Türk milletinin hakkı olduğunu söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini eleştirdi. Bahçeli, söz konusu kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini ve “Terörsüz Türkiye” hedefiyle bağdaşmadığını savundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını sorunlu bulduğunu ifade eden Bahçeli, hükmün adil ve hakkaniyet esaslarıyla uyuşmadığını dile getirdi. Bahçeli, kararın temyiz aşamasında düzeltilmesi gerektiğini belirterek, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi temennisinde bulundu. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak, milli birlik ve beraberliği destekleyen bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini de vurguladı.