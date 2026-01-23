Habertürk
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 23 Ocak 2026 - 17:23 Güncelleme: 23 Ocak 2026 - 17:38

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Ahmet Özer'e 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezası

        * Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 13 bin puan ile tarihi zirvesini gördü, Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 13 bin puan ile tarihi zirvesine çıkarken gram altında 7 bin TL'ye yaklaştı

        * ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'in Davos'ta "Dünya Trump öncesi uluslararası düzene artık dönmeyecek" sözlerinin ardından Barış Kurulu için Kanada'ya gönderdiği daveti geri çektiğini açıkladı

        * Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile pazarlıklarında sona geldi. Aston Villa, Abraham'ı 21 milyon euro ve Yasin Özcan karşılığında kadrosuna kattı

        * Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'a, daha önce rol aldığı bir dizide kamera arkasında çalışan bir kişi donör oldu

