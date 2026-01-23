Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!

Galatasaray, Napoli forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar transferin zorunlu satın alma opsiyonu olmadan gerçekleştiğini duyurdu. Galatasaray bu transfer için Napoli'ye 2 milyon Euro ödeyecek.

Noa Lang ise Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin Euro ücret kazanacak.