        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!

        Galatasaray, Noa Lang'ın zorunlu olmayan satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için Napoli'ye 2 milyon Euro bedel ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:14
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Napoli forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılılar transferin zorunlu satın alma opsiyonu olmadan gerçekleştiğini duyurdu. Galatasaray bu transfer için Napoli'ye 2 milyon Euro ödeyecek.

        Noa Lang ise Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin Euro ücret kazanacak.

        İşte Galatasaray'ın açıklaması:

        "Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

        Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir."

        TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU

        Galatasaray, Noa Lang transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

        İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

