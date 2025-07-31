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        Fatih Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

        Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Altaylı 3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

        Giriş: 31.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:21
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        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
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        Gazeteci Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

        Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan iddianame hazırlanmış, Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla cezası istenmişti.

        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame Haberi Görüntüle

        Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, Altaylı'nın tutuklamaya itirazı reddedildi.

        Duruşma tarihi 3 Ekim olarak belirlenirken, duruşma Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 nolu salonda görülecek.

        Altaylı ekim ayında ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.

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