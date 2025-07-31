Fatih Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Altaylı 3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak
Gazeteci Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan iddianame hazırlanmış, Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla cezası istenmişti.
Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, Altaylı'nın tutuklamaya itirazı reddedildi.
Duruşma tarihi 3 Ekim olarak belirlenirken, duruşma Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 nolu salonda görülecek.
Altaylı ekim ayında ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak.