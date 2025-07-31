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        Haberler Sağlık İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir

        Fransa'da yapılan yeni bir araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet mikroplastik parçacığı soluyor olabileceği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:56
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        İnsanlar, günde on binlerce mikroplastik parçacığı soluyor olabilir
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        The Hill'in haberine göre, Fransa'daki Toulouse Üniversitesi ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) araştırmacıları tarafından yapılan ve "PLOS One" dergisinde yayımlanan çalışmada, insanların günlük yaşamlarında düşündüklerinden çok daha fazla mikroplastik parçacığını soluduklarına işaret edildi.

        Bilim insanları, bu kapsamda, çok sayıda ev ve otomobillerdeki çeşitli hava örnekleri toplayarak mikroplastik yoğunluğunu ölçtü.

        Raman spektroskopisi adlı yöntemle yapılan ölçümlerde, ev içi hava örneklerinde ortalama metreküpte 528 parçacık, araç içi örneklerde ise 2 bin 238 parçacık mikroplastik bulundu.

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        Araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet 1 ila 10 mikrometre büyüklüğünde mikroplastik parçacığı soluma ihtimalinin olabileceği, bunun ise önceki araştırmalarda solunduğu tespit edilen miktardan 100 kat daha fazla olduğu belirtildi.

        Bilim insanları, solunan parçacıkların büyük bölümünün gözle görülemeyecek kadar küçük olduğuna ve bu nedenle fark edilmeden akciğerlere kadar ulaşabildiğine dikkati çekti.

        Araştırmacılar, her gün solunan binlerce mikroplastik parçacığın akciğerlerde toksik maddeler salarak kana karışabileceği ve birçok hastalığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Araçların sınırlı havalandırmaları nedeniyle daha fazla mikroplastik birikmesine müsait olduğuna işaret eden araştırmacılar, uzun yolculuklarda maruz kalınan mikroplastik miktarının ise artabileceğini belirtti.

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