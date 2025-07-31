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        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması

        ABD Başkanı Trump, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı son açıklamada, "Gazze'deki insanlık felaketini bitirmenin en kısa yolu Hamas'ın teslim olup esirleri serbest bırakmasıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:34
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        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'deki insanlık felaketini bitirmenin en kısa yolu Hamas'ın teslim olup esirleri serbest bırakmasıdır" dedi.

        ABD Başkanı Trump, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalan ve İsrail'in insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle son günlerde açlık kriziyle boğuşan Gazze'de yaşananlara ilişkin konuştu.

        ABD Başkanı, "Gazze'deki insanlık felaketini bitirmenin en kısa yolu Hamas'ın teslim olup esirleri serbest bırakmasıdır" ifadelerini kullandı.

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        BEYAZ SARAY: TRUMP FİLİSTİN'İ TANIMA ADIMINI ATMAYACAK

        Diğer yandan Fransa ve İngiltere'nin ardından Malta ve Kanada'nın da Eylül ayında Filistin'i tanıma adımı atacağına ilişkin Beyaz Saray, Trump'ın böyle bir adım atmayacağını belirtti.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Filistin Devleti'ni tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geleceğini' düşündüğü kaydedildi.

        Açıklamada, "Kendisi Hamas'ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump’ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" denildi.

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