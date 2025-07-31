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        Haberler Sağlık Kedi tüyü yuttuğu için öldüğü iddia edilen kişinin vefat nedeni akciğer kanseriymiş - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kedi tüyü yuttuğu için öldüğü iddia edilen kişinin vefat nedeni akciğer kanseriymiş

        İstanbul'da akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu öldüğü iddia edilen kişinin, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:21
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        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
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        Sakarya Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Okan Diköz için medyada yer alan, "İddiaya göre akciğerine kedi tüyü kaçması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." şeklindeki haberin evinde hayvan besleyen birçok kişiyi tedirgin ettiği belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Diköz'ün akrabası Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar, 25 Temmuz Cuma günü vefat eden Diköz'ün cenazesinin cumartesi günü Sapanca'da Yanık Mahallesi'nde toprağa verildiğini ifade etti.

        Okan Diköz
        Okan Diköz

        "AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

        Diköz'ün akciğer kanseri tedavisi gördüğünü belirten Alemdar, "Haber sitelerinde çıkan 'Kedi tüyü nedeniyle vefat etti' haberleri, muhtemelen kendisinin çok bilinen hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış algıya bağlı yapılmıştır. Gerçek ölüm nedeni akciğerlerindeki kanser tutulumu olup kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz. Ölüm nedeninin kedi tüyü yutmasıyla bir ilgisi yok" bilgisini verdi.

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        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Aziz Öğütlü de evcil hayvanların birçok insan için sadece birer dost değil, aile bireyi olduğunu belirtti.

        Öğütlü, evcil hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve "zoonotik hastalıklar" olarak adlandırılan bazı enfeksiyonların gerekli önlemler alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

        BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN UYARILAR

        Özellikle kedilerden bulaşabilen "toksoplazmozis"in hamile kadınlar için risk oluşturduğunu belirten Öğütlü, kedi tırmığı hastalığı "bartonella"nın da bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini kaydetti.

        Öğütlü, köpek ve kedilerden bulaşabilen iç ve dış parazitler ile sürüngen ve kuşlardan kaynaklanabilen "salmonella" gibi bakteriyel enfeksiyonlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

        Öğütlü, evcil hayvanların tüylerinin, tükürükleri ve derilerinden dökülen partiküllerin bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabildiğine işaret etti.

        Astım hastaları başta olmak üzere solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin hayvanlarla temas konusunda daha hassas davranmaları gerektiğini belirten Öğütlü, şunları kaydetti: "Hayvanların yaşam alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve dışkı gibi biyolojik atıkların hijyenik koşullarda bertaraf edilmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca hayvanlarla temas sonrası ellerin mutlaka yıkanması, olası mikropların yayılmasını önler."

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