Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!

        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!

        İstanbul'da, yetiştirme yurdundan kaçıp geldikten sonra babasının eve kilitlediği 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., 3'üncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken sarkıttıkları çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!

        İstanbul'da olay, Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi İkbal Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu (16) yetiştirme yurduna verdi.

        BABA, 2 KIZI DA ODAYA KİLİTLEDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, H.U., bugün arkadaşı A.R. (16) ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi.

        Durumu fark eden Ö.U., kızını ve arkadaşını dışarı çıkmamaları için odaya kilitledikten sonra yurt yetkililerine bildirdi.

        ÇARŞAFLA 3. KATTAN İNMEYE ÇALIŞTILAR

        Bunun üzerine kızlar, binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden çarşaf sarkıtarak kaçmak istedi. Ancak aşağıya inmeye çalıştıkları sırada çarşafın kopmasıyla kızlardan biri zemine, diğeri ise kömürlük çatısına düştü.

        REKLAM

        YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        BABA GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Ekipler baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da park halindeki cipte kanlı infaz

        İstanbul'da, park halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı (DHA)

        #istanbul
        #istanbul haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!