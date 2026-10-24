Mardin’in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi öldü.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı