Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'de konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Darphane-i Amire Külliyemizde müze olarak hizmet verecek yeni yapıların açılışında sizlerle birlikteyiz. Topkapı Sarayı'nın seçkin koleksiyonlarının bir araya getirildiği bu müzemiz hayırlı olsun.

İstanbul'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki herkesi bu atmosferi solumaya özellikle davet ediyorum.

Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, sanat ve edebiyatıyla bizler eşine az rastlanır müktesebata sahibiz. Bu birikimin vücuda gelmesi, eserlerin adeta dile gelmesi asırlara ve kıtalara kök salan ulvi bir mefkurenin eseridir. Muhteşem bir kavrayışın yansımasıdır.

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Şu anda içinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı başlı başlına şaheserdir. Adım adım inşa ve ihya ettiğimiz gönül coğrafyamız açık hava müzesidir. Bu eserler elbette ki önemlidir, değerlidir. Ama ast olan sahip olduğumuz birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, bizden sonraki nesillere aktarabilmektir.

CAMİLERİMİZİ AHIRA ÇEVİRDİLER

En güzide kültür varlıklarımızdan biri olan Yıldız Sarayı gazino ve kumarhane olarak işletildi. daha pek çok yerde şahit olduk. El yazması nadide eserlerimiz hurda diye yabancılara satıldı. Tarihi camilerimizin ambar olarak kullanıldığı, kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık.

Hala eski günlerin alışkanlıklarıyla hareket edenler, milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. 24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik.

10 BİN 500 ESER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirimiz restorasyonlar 7 yapı ve 46 salonu düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak. Topkapı Sarayı dünya müzeleri içinde müstesna bir yer tutacak. 200 harita yer alacak. Aynı binanın üst katında basılı kitap ve dergilerin bulunduğu kütüphanenin yanı sıra 800 binden fazla yazılı ve görsel kaynağın dijital ortamda bir araya getirildiği merkez araştırmacılara hizmet verecek.

2 bin 500'den fazla askeri teçhizat bu binada yer alacak. Bu müzede askeri teknolojimizin gelişim ve dönüşümü tebarüz edecek. Osmanlı'da kurulan ilk silah müzesi de burada bulunuyor. Son olarak saray porselenleri müzesinde Çin, Japonya, İran, İngiltere, Fransa, Vietnam ve Rusya'da imal edilen porselenlerle bilrikte Yıldız Porselen Fabrikası'nda üretilen porselenler yer alacak. Topkapı Sarayı Yazma Eserler Müzesi de burada yer alacak.

HAYASIZCA SALDIRANLAR EN GÜZEL CEVABI ALDI

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. Kendisine ofis yapıyor dediler, kendi sarayı olarak kullanacak dediler. Attıkları iftiranın altında kendileri kaldı. İddia dedikleri her şey yalan çıktı, asılsız çıktı. Bize hayasızca saldıranlar bu müzelerle en güzel cevabı aldılar.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını müzelerin, kütüphanelerin, sergi salonlarının bulunduğu nefes alan kültür ve sanat merkezlerine dönüştürüyoruz. Arkeoloji müzelerimizde çalışmaları tamamladık. Topkapı Sarayı'nda ziyarete kapalı olanların kapılarını açtık. Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile son yapı Mecidiye Köşkü'nü 2023'de ziyaretçilerle buluşturduk. 2025 yılında Sanat Müzesi'ni açtık. Dolmabahçe Sarayı'ndaki resim müzesini, Beykoz'da cam ve billur müzesini milletimizle buluşturduk.

EDİRNE SARAYI'NI İHYA EDİYORUZ

Ayasofya'yı ise 86 yıl sonra 2020'de asli hüvviyetine kavuşturduk, cemaatiyle kucaklaştırdık. Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz. Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden biri olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. 300 yıl boyunca kullanılan bu muhteşem eseri tekrar ayağa kaldırıyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Edirne Sarayı Cedidi Amire Türkiye'nin en görkemli tarihi eserlerinden birisi olacak."