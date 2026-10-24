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        Haberler Magazin Şarkıcı Nev'den acı haber

        Şarkıcı Nev'den acı haber

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Şarkıcı Nev'den acı haber

        'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının karaciğer yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçıdan acı haber geldi. Nev'in menajeri İlker Ercan, ünlü şarkıcının vefat ettiğini duyurdu.

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