'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının karaciğer yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçıdan acı haber geldi. Nev'in menajeri İlker Ercan, ünlü şarkıcının vefat ettiğini duyurdu.