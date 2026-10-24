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        Haberler Gündem AK Parti, denizlerdeki hakları güçlendirecek düzenlemeyi Meclis'e sunmaya hazırlanıyor

        AK Parti, denizlerdeki hakları güçlendirecek düzenlemeyi Meclis'e sunmaya hazırlanıyor

        AK Parti, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'i kapsayan Mavi Vatan Kanunu teklifini yılbaşından önce Meclis'e sunmayı planlıyor. Teklifle kıta sahanlığı, deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgelere ilişkin kurallar belirlenecek

        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Mavi Vatan Yasası geliyor

        AK Parti, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını ve ulusal çıkarlarını korumaya yönelik Mavi Vatan Kanunu teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre teklif metninin kasım ayında yazılmaya başlanması ve yılbaşından önce Meclis'e sunulması bekleniyor.

        DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLARI BELİRLENECEK

        Düzenlemeyle Türk deniz yetki alanlarının genişliği ve sınırlarının tespitine ilişkin temel kurallar belirlenecek. Teklifte Ege Denizi'nde karasularının 6 deniz mili, Karadeniz ve Akdeniz'de ise 12 deniz mili olduğunun belirtilmesi planlanıyor.

        MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGELERDE ANKARA'NIN İZNİ GEREKECEK

        Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirilecek her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet doğrudan Ankara'nın iznine tabi olacak. Deniz yatağı ve toprak altına yönelik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilecek.

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        Kamuoyunda "gri alanlar" olarak anılan kayalıkların hukuki tanımının da uluslararası deniz hukuku çerçevesinde düzenlemeye dahil edilmesi bekleniyor.

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