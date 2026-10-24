AK Parti, denizlerdeki hakları güçlendirecek düzenlemeyi Meclis'e sunmaya hazırlanıyor
AK Parti, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'i kapsayan Mavi Vatan Kanunu teklifini yılbaşından önce Meclis'e sunmayı planlıyor. Teklifle kıta sahanlığı, deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgelere ilişkin kurallar belirlenecek
AK Parti, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını ve ulusal çıkarlarını korumaya yönelik Mavi Vatan Kanunu teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre teklif metninin kasım ayında yazılmaya başlanması ve yılbaşından önce Meclis'e sunulması bekleniyor.
DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLARI BELİRLENECEK
Düzenlemeyle Türk deniz yetki alanlarının genişliği ve sınırlarının tespitine ilişkin temel kurallar belirlenecek. Teklifte Ege Denizi'nde karasularının 6 deniz mili, Karadeniz ve Akdeniz'de ise 12 deniz mili olduğunun belirtilmesi planlanıyor.
MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGELERDE ANKARA'NIN İZNİ GEREKECEK
Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirilecek her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet doğrudan Ankara'nın iznine tabi olacak. Deniz yatağı ve toprak altına yönelik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilecek.
Kamuoyunda "gri alanlar" olarak anılan kayalıkların hukuki tanımının da uluslararası deniz hukuku çerçevesinde düzenlemeye dahil edilmesi bekleniyor.