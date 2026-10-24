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        Haberler Dünya Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın çıktı: Bir kişi gözaltında

        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın çıktı: Bir kişi gözaltında

        Nazi Almanya'sı lideri diktatör Adolf Hitler için Bavyera Alpleri'nde inşa edilen ve "Kartal Yuvası" (Eagle's Nest) olarak bilinen dağ zirvesindeki sığınakta yangın çıktı. Kar ve şiddetli rüzgâr altında yangına müdahale etmekte zorlanan acil durum ekipleri, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın

        Almanya'nın güneydoğu köşesindeki Bavyera Alpleri'nde yer alan Berchtesgaden bölgesindeki acil durum ekipleri, cuma günü saat 21.15 civarında gelen bir alarm üzerine harekete geçti. İtfaiye ve polis ekipleri, dağa doğru kıvrılarak ilerleyen ve yer yer tünellerden geçen dar bir yolun sonunda bulunan bölgeye ulaştıklarında Nazi Almanya'sı faşist lideri Adolf Hitler için yapılan sığınakta yangınla karşılaştı.

        Ekipler, yoldan aşağı doğru motosikletiyle gelen bir kişiyi durdurarak gözaltına aldı.

        Savcılık, Berchtesgaden bölgesiyle bağlantısı olan ancak hâlihazırda orada yaşamayan 33 yaşındaki Alman vatandaşı şüphelinin sorgulandığını belirtti. Yetkililer, şüphelinin akıl sağlığı sorunlarına işaret eden belirtiler gösterdiğini ve bir psikiyatri kurumuna sevk edileceğini ifade etti; bununla birlikte, binanın tarihi göz önünde bulundurularak olayın siyasi bir motivasyon taşıyıp taşımadığı ihtimalinin de araştırılacağını bildirdi.

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        Polis, şu an için olaya başka birinin karıştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

        Yetkililer, yağmurun yılın ilk karına dönüşmesi ve şiddetli rüzgârın etkisiyle yangına müdahale etmenin daha da zorlaştığını, bu nedenle itfaiye ekiplerinin gece saatlerinde geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Yangında kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri binadan parça düşme tehlikesi nedeniyle içeri giremedi.

        Almanca'da "Kehlsteinhaus" olarak bilinen yapı, deniz seviyesinden 1.834 metre yükseklikteki bir uçurumun üzerinde yer alıyor. Dağ yolunun sonunda bulunan ve halk trafiğine kapalı olan, ancak gün içinde ziyaretçi taşıyan otobüslerin kullandığı noktadan, kayaların içine inşa edilmiş bir asansörle binaya ulaşılabiliyor.

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        1952 yılından bu yana kafe ve restoran olarak işletilen binada, yapının tarihçesini anlatan bir sergi de bulunuyor. Nazi diktatörün kendisi, yine Berchtesgaden bölgesinde bulunan ve kalıntıları 1952'de havaya uçurulan Berghof konutunun aksine, Kehlsteinhaus'u nadiren kullanmıştı.

        Yetkililer, Kartal Yuvası'nın restore edileceğini belirtti.

        Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Berchtesgaden'de gazetecilere verdiği demeçte, "Orada bir harabe bırakmayacağız" dedi.

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        #Hitler
        #Bavyera
        #Kartal Yuvası
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