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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü

        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü

        Zonguldak'ta, özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatlarını kaybeden 25 yaşındaki Cengizhan Bükrübaş, 38 yaşındaki Murat Kaya ve 45 yaşındaki Recep Çolakoğlu gözyaşlarıyla uğurlandı. Çolakoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Elif'in gözyaşları yürekleri kavurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında dün sabah saatlerinde grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        3 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler tarafından madenden çıkarılan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır, 5 yaralı ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        BABASI GİBİ O DA MADENCİYDİ

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınan maden işçisi Cengizhan Bükrübaş’ın (25) cenazesi, cenaze aracıyla Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Muharremşah köyüne getirildi.

        Burada, evinin önünde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı. Bükrübaş, daha sonra Muharremşah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Bükrübaş'ın bekar olduğu, babası İsmail Bükrübaş'ın da aynı ocaktan emekli olduğu belirtildi.

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        EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

        İşçilerden Murat Kaya’nın (38) cenazesi ise Saltuokova beldesine bağlı Sarmaşık köyü Kartoğlu Mahallesi’ne götürüldü.

        Evinin önünden helallik alınmasının ardından Kartoğlu Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Murat Kaya, aile mezarlığına defnedildi.

        Her iki cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve işçilerin yakınları ve sevenleri katıldı.

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        ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

        İşçilerden 3 çocuk babası Recep Çolakoğlu (45) için de Alibüyük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        ELİF BABASINI BIRAKAMADI

        Cenazede Çolakoğlu’nun eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşı döktü. Madencinin eşinin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı. Recep Çolakoğlu, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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