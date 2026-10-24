İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi

Şarkıcı, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Üç çocuk babası olan El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya gelirken, 2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan doğmuştu.