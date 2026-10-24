İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
Geçtiğimiz aylarda nişanlandığını duyuran Rafet El Roman'ın, Azerbaycanlı hemşire Rahime Haciyeva ile birlikte olduğu öğrenildi
Giriş: 24 Ekim 2026 - 16:59 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, ocak ayında nişanlanmıştı. El Roman, yüzüğünü de gazetecilere göstermişti.
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Üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan El Roman'ın nişanlısı ortaya çıktı.
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 58 yaşındaki şarkıcının Azerbaycanlı Rahime Haciyeva ile birlikte olduğu öğrenildi. 2020'de pandemi döneminde tanışan çiftten Haciyeva 32 yaşında ve hemşire.
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Şarkıcı, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Üç çocuk babası olan El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya gelirken, 2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan doğmuştu.
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