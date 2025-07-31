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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Osimhen videosundaki o detay! - Galatasaray Haberleri

        Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Osimhen videosundaki o detay!

        Galatasaray'ın Victor Osimhen'i duyurduğu videodaki anlık bir görüntü, sarı-kırmızılıların Ederson transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:54
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        Galatasaray, aylardır uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız golcüyü İstanbul'a getirdi.

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        Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun gelişiyle birlikte sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

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        İstanbul'dan kesitlerin yer aldığı bir videoyla Osimhen'i duyuran G.Saray'da, anlık bir görüntü ise dikkat çekti.

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        EDERSON MU GELİYOR?

        Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı.

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        Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

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        GARDI'DEN EDERSON YANITI!

        Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.

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        Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 40 maça çıktı ve 13 maçta gole izin vermedi. Buna karşın 54 gole engel olamadı.

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