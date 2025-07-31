Ederson Galatasaray'a mı geliyor? Osimhen videosundaki o detay!
Galatasaray'ın Victor Osimhen'i duyurduğu videodaki anlık bir görüntü, sarı-kırmızılıların Ederson transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray, aylardır uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız golcüyü İstanbul'a getirdi.
Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun gelişiyle birlikte sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.
İstanbul'dan kesitlerin yer aldığı bir videoyla Osimhen'i duyuran G.Saray'da, anlık bir görüntü ise dikkat çekti.
EDERSON MU GELİYOR?
Videonun 49. saniyesinde kameranın önünden geçen bir kişinin üzerindeki tişört, Ederson'un dövmesiyle bağdaştırıldı.
Brezilyalı file bekçisinin sol kulağının arkasındaki dövmeyle benzer bir görüntü olması sebebiyle bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
GARDI'DEN EDERSON YANITI!
Menajer George Gardi ise, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in Ederson'la ilgili sorusuna; "Transferler hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye tarihindeki en büyük transferlerden biri gerçekleşti. Keyfini çıkaralım." şeklinde yanıt verdi.