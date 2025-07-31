Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturması kapsamında hazırlanan 65 sanıklı iddianame, kamu sistemlerine sızmak amacıyla kurulan organize yapının çarpıcı ayrıntılarını ortaya koydu.

İddianamede, diplomaların 250 bin TL’den başlayıp 2.5 milyon TL’ye kadar alıcı bulduğu, bazı ödemelerin kripto para ile yapıldığı ve yazışmalarda “Hocam sistem aktif”, “Mezuniyet sorguda çıkıyor” gibi ifadelerin geçtiği belirlendi. Dikkat çeken isimlerden biri ise Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu oldu. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet yapıldığı tespit edildi.

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YÜZLERCE USULSÜZ ATAMA

İddianameye göre, şüpheliler; BTK Başkanı, YÖK Daire Başkanı ve üniversite yöneticileri adına sahte e-imza üretip devlet sistemlerine erişim sağladı. Bu yöntemle yüzlerce usulsüz akademik atama gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında; resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası talep edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK DİPLOMA TARİFESİ

Sanıkların iletişim kayıtlarına göre sahte diplomalar için 2.5 milyon TL veya 30 bin dolar gibi rakamlar talep edildi. Ödemelerin bir kısmı kripto para ile yapıldı. Örgütün bu yöntemle milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMADAN DOÇENT OLDULAR İddianame, sistemdeki çöküşü gözler önüne seren çarpıcı detaylar da içeriyor. Depremde yaşamını yitiren bazı kişilerin YÖK kayıtları silinerek, boş kalan diplomalar başkalarına tahsis edildi. Gerçek kamu personelinin kimlik ve fotoğrafları değiştirilerek sahte e-imzalar üretildi. Mezun olmayan kişilerin doçent yapıldığı, not yükseltme yoluyla akademik kariyerlerde hızlı terfiler sağlandığı belirlendi. SİSTEMLERE YETKİSİZ ERİŞTİLER Sanıklar arasında e-imza üreticileri, sistem operatörleri ve bağlantı sorumluları yer alıyor. Yapının lideri Y.A. ile G.K., M.Y., O.G. gibi isimlerin BTK, MEB, Göç İdaresi, ÖSYM ve üniversite sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi. REKLAM SAHTE E-İMZALARLA SİSTEME SIZDILAR Sahte e-imzaların, öğrenci işleri daire başkanları, BTK Başkanı ve yardımcıları, YÖK daire başkanı, akademisyenler ve MEB yöneticileri adına düzenlendiği, kimliklerin fotoğraflarla eşleştirilerek sistemlere sızıldığı belirlendi. İddianame göre; Anadolu, Yıldız Teknik, ÇOMÜ, İnönü, Mersin, Uludağ, Atatürk, Erciyes, Ağrı İbrahim Çeçen, BTK, YÖK dahil toplam 14 kurumun yöneticileri adına sahte e-imzalar üretildi. SİSTEME YERLEŞTİRİLEN SAHTE MEZUNLAR Organize yapı, yüzlerce kişiyi yasa dışı yollarla kamu sistemlerine yerleştirdi. Sahte mezunlar arasında akademisyen, mühendis, öğretmen, psikolojik danışman, eczacı ve hukukçular da yer aldı. Bazı usulsüzlükler şöyle;

• M.G. – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi. • Z.K. – Hem Yıldız Teknik hem Atatürk Üniversitesi mezunu gibi kaydedildi. • G.C.G. – İki üniversiteden sahte diploma aldı, not yükseltme yapıldı. • M.K. – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi. • N.D.B. – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kaydı var. • N.T. – Tıbbi Dokümantasyon mezunu gibi gösterildi. Öğrenci kaydı yok. • O.E. – Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü’nden sahte mezun. REKLAM • Ö.Y. – Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi. • Ö.B. – Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi. • Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı üzerinden sahte mezun oldu. • İ.C.E. – Çok sayıda kamu görevlisinin adına sahte e-imza üretti. • Z.G. – Not ortalaması (AGNO) 2.53’ten 3.05’e yükseltildi. • A.A. – Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu iken, Atatürk Üniversitesi inşaat mühendisi gibi gösterildi. OSMANOĞLU DOSYASI AYRILDI İddianamede dikkat çeken isimlerden biri de Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu. Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet kaydı ile YÖK sistemine yerleştirildiği, ancak YÖK’ün resmi yazısında hiçbir öğrenci kaydı ya da mezuniyet belgesine rastlanmadığı bildirildi.