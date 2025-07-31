Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!

        Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Türk futbol tarihine geçecek transfer, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa'da atılan Osimhen manşetleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği kiralık sezonun ardından bu kez bonservisiyle birlikte imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile ilgili gelişmelere Dünya basınında geniş yer verildi. İşte dünya basınında atılan bazı manşetler...

        2

        "BU SEFER KİRALIK DEĞİL, KALICI"

        MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): "Osimhen Türkiye'ye doğru... Haftalardır süren zorlu görüşmelerin ardından Nijeryalı golcü, Napoli'den ayrılıp Galatasaray'ın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Osimhen ile uzun süren görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, forvet oyuncusu artık Galatasaray'da yeni bir maceraya, bu sefer kiralık değil, kalıcı bir sözleşmeyle başlamaya hazır."

        3

        "TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ"

        SPORT BOX (RUSYA): "Osimhen'in Galatasaray'a transferi Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Napoli forveti Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere İstanbul'a gidiyor."

        4

        "İSTANBUL'DA BÜYÜK HAYALLER KURULUYOR"

        SPORTSMEDIASET (İTALYA): "Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik anlamda ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma, Okan Buruk'un elindeki kadronun kalitesini yükseltme ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sané transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor."

        5

        "TÜRK LİGİNİN MVP'Sİ"

        MARCA (İSPANYA): "Artık resmi olarak, tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Victor Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Bir sezon kiralık olarak oynadıktan sonra, İstanbul kulübü, Napoli'den 75 milyon euroyu aşan bir bedelle Osimhen'i satın aldı. Bu, Türk futbolu tarihindeki en pahalı transfer oldu... Beşiktaş'ın bu yaz Benfica'ya Kökçü için ödediği 25 milyon euroyu çok büyük bir farkla geride bırakarak. Türk liginin MVP’si... oldukça net bir şekilde. Öte yandan, Galatasaray, José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Osimhen'in yanı sıra, Bayern'den yüksek maaşlı bir sözleşmeyle Leroy Sané, Monaco'dan Jakobs ve Lens'ten Frankowski transfer edildi. Harika bir takım kurdular."

        6

        "NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÖNMEK İSTEDİ"

        VOETBAL NIEUWS (HOLLANDA): "Osimhen Galatasaray'ı seçti: 75 milyonluk rekor transfer tamamlanıyor. Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi ve etkileyici bir sezon geçirdi. Al-Hilal'den de aralarında bulunduğu daha cazip teklifler alsa da, ne pahasına olursa olsun İstanbul'a dönmek istedi."

        7

        "G.SARAY'A DÖNMEKTE ISRARCIYDI"

        ALWEEAM (SUUDI ARABİSTAN): "Osimhen'in Galatasaray'a dönüşünün ardında dehşet rakamlar var. Galatasaray'daki kiralık dönemi sona eren Osimhen, Napoli'ye geri döndü ancak oyuncu, Galatasaray'a geri dönmekte ısrarcıydı."

        8

        "OSIMHEN, BEKLENTİLERİ ALTÜST ETTİ"

        MOTO CICLISMO (PORTEKİZ): "Victor Osimhen beklentileri altüst ederek Galatasaray'a hamle yaptı ve 75 milyon euroluk transfer çılgınlığına yol açtı. Futbol dünyasını yeniden şekillendirecek beklenmedik bir gelişmeyle, Napoli'nin güçlü forveti Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek bu transfer, futbol dünyasında yankı uyandırmaya aday."

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim