Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!

"TÜRK LİGİNİN MVP'Sİ"

MARCA (İSPANYA): "Artık resmi olarak, tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Victor Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Bir sezon kiralık olarak oynadıktan sonra, İstanbul kulübü, Napoli'den 75 milyon euroyu aşan bir bedelle Osimhen'i satın aldı. Bu, Türk futbolu tarihindeki en pahalı transfer oldu... Beşiktaş'ın bu yaz Benfica'ya Kökçü için ödediği 25 milyon euroyu çok büyük bir farkla geride bırakarak. Türk liginin MVP’si... oldukça net bir şekilde. Öte yandan, Galatasaray, José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Osimhen'in yanı sıra, Bayern'den yüksek maaşlı bir sözleşmeyle Leroy Sané, Monaco'dan Jakobs ve Lens'ten Frankowski transfer edildi. Harika bir takım kurdular."