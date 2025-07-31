Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden merhum sanatçı, Antalya'daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı'nın bulunduğu paylaşım, Ferdi Tayfur'un sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

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Ferdi Tayfur'un son sözleri şöyle; "Derler ki, bu dünyada hayır işleyenlerin öbür dünyada villalarının altından ırmak geçermiş. Baş üstüne... Ama ben Allah'a şükrediyorum ki, daha bu dünyadayken denizin üstünde oturuyorum. Bana bu güzellikleri nasip etti. Öbür dünyada bana bir ağaç altı yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlandıktan sonra önce yerel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşince Muğla'ya, ardından da 16 Aralık'ta Antalya'daki bir sağlık merkezine sevk edildi. Burada sinüs ameliyatı geçirse de, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bilindiği gibi Tayfur, daha önce beyin damarına stent takılması, bir dönem diyaliz tedavisi görmesi ve 2020'de oğlu Timur Turanbayburt'tan böbrek nakli olması gibi pek çok ciddi sağlık sorunu yaşamıştı.