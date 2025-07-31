Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ifadelere yer verdi:

BİR GÜN İÇİNDE 16 BİN 329 RANDEVU İPTAL EDİLDİ

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak, 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

YÜZDE 70'İ SON ÜÇ AYDA GERÇEKLEŞTİ

Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

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Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK: SON TARİH 31 EKİM 2025

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak.