31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 31 Temmuz 2025'in öne çıkan haberleri...

* TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor. 48 üyeden oluşacak komisyonla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, partisinin belirlediği 21 üyeyi açıkladı. CHP de belirlediği 10 ismi duyurdu

* Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması durumunda eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi

* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı ilk 6 aylık turizm gelirinin geçen seneye kıyasla yüzde 7,6 artarak 25,8 milyar dolar ile rekor gelire ulaştığını söyledi

* Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Nijeryalı golcü, ilk açıklamasında, "Galatasaray'a döndüm, hikayem devam edecek." ifadelerini kullandı

* Justin Timberlake, dün akşam Maslak İTÜ'de konser verdi. Konser öncesinde birçok grubun terör saldırısı bildirgesi yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirildi. Konserin güvenliğini, 1000 çevik kuvvet polisi sağladı

* Adalet Bakanlığı'na, zabıt katibi, hemşire gibi 5 bin personel alımı yapılacak. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak