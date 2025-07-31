Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

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Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." ifadesini kullandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Cengiz Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle yarın akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi.