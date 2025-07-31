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        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!

        Kavurucu sıcakların oldukça fazla etkili olduğu son günlerde Meteoroloji'den önemli bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava etkili olacak. Buna göre İstanbul'da da cumartesi ve pazar günü kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:05
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        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

        Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

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        Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." ifadesini kullandı.

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        Cengiz Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle yarın akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi.

        Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların yarından itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.

        İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.

        Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

        Fotoğraf: İHA

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