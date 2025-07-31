TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezuniyeti sonrası aynı üniversitede kent planlama alanında yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yaptı.

2006-2010 arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda sekreter üye görevinde bulundu, 2010-2019 arasında ise başkanlık yaptı. 2009-2014 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalıştı.

Aynı zamanda 2014’ten bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doktor öğretim üyesi. Son yerel seçimlerden sonra 2019’da İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak atandı.