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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes resmen Spartak Moskova'da! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes resmen Spartak Moskova'da!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar bu transferde 20.7 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:47
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        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

        Geçtiğimiz günlerde Benfica'dan 10 milyon Euro'ya kalan %50 hakkını alan siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızdan 20.7 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

        BONUSLARLA 28 MİLYON EURO

        Bonusların da bulunduğu anlaşmada Beşiktaş'ın geliri 28 milyon Euro'ya kadar ulaşabilecek.

        Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiri şu şekilde:

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        Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

        Beşiktaş'ta 131 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 16 asistlik performans gösterdi.

        SPARTAK MOSKOVA GEDSON'U BÖYLE DUYURDU

        Portekizli futbolcuyu kadrosuna katan Rus temsilcisi, transferi böyle açıkladı.

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