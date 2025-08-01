Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne girişine olanak sağladığı 104 yardım TIR'ının çoğunun "işgalin gözetimi" altında yağmalandığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, 24 Temmuz Perşembe günü Gazze Şeridi'ne 104 yardım TIR'ının girişine izin verdi. Ancak bu yardım TIR'larının çoğu, işgalin bilinçli ve sistematik olarak sürdürdüğü güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandı ve talan edildi. Bu durum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kaos ve aç bırakma politikasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in temel amacının insani yardımların dağıtımını sabote etmek ve sivil halkın bu yardımlardan faydalanmasını engellemek olduğu vurgulandı.

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Gazze Şeridi'nin günlük asgari yaşam ihtiyacının karşılanabilmesi için sağlık, hizmet ve gıda sektörlerine yönelik en az 600 yardım ve yakıt TIR'ına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, altyapının tamamen çökmesi nedeniyle bu sayının asgari düzeyde belirlendiği aktarıldı.