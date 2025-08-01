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        Haberler Dünya Gazze'deki hükümet: İsrail'in girişine izin verdiği 104 yardım tırının çoğu işgalin gözetimi altında yağmalandı | Dış Haberler

        Gazze'deki hükümet: İsrail'in girişine izin verdiği 104 yardım TIR'ının çoğu işgalin gözetimi altında yağmalandı

        7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de açlık krizi sebebiyle her geçen gün can kaybı artarken, Gazze'deki hükümet, İsrail'in girişine izin verdiği 104 yardım TIR'ının çoğunun işgalin gözetimi altında yağmalandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 08:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:41
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        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
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        Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne girişine olanak sağladığı 104 yardım TIR'ının çoğunun "işgalin gözetimi" altında yağmalandığını açıkladı.

        Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, 24 Temmuz Perşembe günü Gazze Şeridi'ne 104 yardım TIR'ının girişine izin verdi. Ancak bu yardım TIR'larının çoğu, işgalin bilinçli ve sistematik olarak sürdürdüğü güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandı ve talan edildi. Bu durum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kaos ve aç bırakma politikasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, İsrail'in temel amacının insani yardımların dağıtımını sabote etmek ve sivil halkın bu yardımlardan faydalanmasını engellemek olduğu vurgulandı.

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        Gazze Şeridi'nin günlük asgari yaşam ihtiyacının karşılanabilmesi için sağlık, hizmet ve gıda sektörlerine yönelik en az 600 yardım ve yakıt TIR'ına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, altyapının tamamen çökmesi nedeniyle bu sayının asgari düzeyde belirlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail ve ona destek veren ülkeler, Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketten tamamen sorumlu tutulurken, Gazze'ye yardımların girişi için sınır kapılarının derhal ve tam kapasiteyle açılması ve yardımların Birleşmiş Milletler denetiminde güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, "Bu suç düzeninin devamı insanlık için kara bir leke niteliğindedir. Uluslararası toplum, 21. yüzyılın en ağır toplu suçlarından birini durdurmak için acilen harekete geçmelidir." ifadelerine yer verildi.

        AÇLIK NEDENİYLE EN AZ 160 KİŞİ ÖLDÜ

        Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91’i çocuk en az 160'a yükseldi.

        Yerel kaynaklar, İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak, bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini belirtiyor.

        Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığı kaydedilmişti.

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