Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
İngiltere'den Türkiye'ye gelen 38 yaşındaki Martyn James Latchman, Cinik Hospital'daki saç ekimi sonrası fenalaşarak gittiği hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli ölüm üzerine 'Taksirle öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı
İngiltere'den saç ektirmek için 28 Temmuz'da Beşiktaş'taki Cinik Hospital'e gelen Martyn James Latchman, yapılan işlemlerin ardından fenalaştı. Klinikle aynı caddedeki hastaneye başvuran Latchman, tetkiklerin ardından yoğun bakıma alındı.
Latchman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kliniğin sahibinin, anestezi uzmanının ve operasyonu gerçekleştiren doktorun tespiti ve hemşirelerin ifadelerinin alınması talimatı verildi.
İngiliz Martyn James Latchman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ülkesine gönderildi.