Shakhtar Donetsk: 2 - Beşiktaş: 0 | ÖZET İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan Siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda da iyi bir oyun sergileyemedi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş toplamda 6-2'lik skorla rakibine elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+1. dakikada Elias kaydetti.

BEŞİKTAŞ YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. REKLAM Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

JURASEK KULÜBEYE ÇEKİLDİ Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı. İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.

KANATLAR DEĞİŞTİ Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti. Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı. Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi. REKLAM