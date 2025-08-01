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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Metin Tekin, HT Spor'da yorumladı: Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var! - Beşiktaş Haberleri

        Metin Tekin, HT Spor'da yorumladı: Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu ve toplam skorda 6-2'i ile Avrupa Ligi'nden elendi. Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki "Avrupa Ligi Özel" programında Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Tekin karşılaşmayı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 00:20 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:24
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        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Polonya'da oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

        İlk karşılaşmada da sahadan 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş toplamda 6-2'lik skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki "Avrupa Ligi Özel" programında HT Spor yorumcusu Metin Tekin, karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte Metin Tekin'in yorumları:

        "BEŞİKTAŞ'TA CİDDİ BİR DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

        "Top kayıpları dışında genel büyük resme bakmak gerek bazen. Beşiktaş eğer kesinlikle Kartal'dan da Demir Ege'yi de suçlayarak konuşmuyorum ama Beşiktaş bu sene yarışacak deyip merkez orta sahayı bu ikiliyle kuruyorsanız bu çok kolay gözükmüyor. Bu organizasyondan ligde iddialı bir takım çıkması çok zor. Ciddi bir değişime ihtiyacı var. Hocadan da bahsetmek lazım. 4-2 mağlup olmuşsunuz 2-0 mağlupsunuz. Bu kadar mantıkla yürütmek işi çok doğru bir antrenör karakteri değil çünkü futbolda macera da vardır. Bu kadar kontrollü ve dengeli bir teknik adamlık benim için mantıklı değil."

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        "BU BİR ŞOV OLAYI"

        "Hakikaten Beşiktaş'ın bir oluşuma, bir değişime ihtiyacı var. "İnşa" diyor kendisi, ama taraftarın da bunun ipuçlarına ihtiyacı var. Bunları görecek taraftar sadece cümleyle ben bir şey inşa ediyorum diyemezsiniz. Bu bir şov olayı seyredenler bunun ipuçlarını alacak."

        "İKİ ÇOK NET KANATA İHTİYAÇ VAR"

        "Beşiktaş'ın 2 tane çok net kanat özellikli oyuncuya ihtiyacı var. Bu geçen sene de vardı. Hele günümüz futbolunda kenar forvetler çok önemli bir hale geldi. Geçen seneden beri hiçbir ön hazırlık yok bu durumla ilgili. Bunun hazırlığı yapılabilmeliydi."

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