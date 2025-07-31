Almanya'dan Filistin devleti açıklaması: Süreç başlamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletinin tanınmasının iki devletli çözüm sürecinin sonunda gerçekleşmesi gerektiğini belirterek "Ancak böyle bir süreç derhal başlamalıdır." dedi.

Wadephul, İsrail ve Filistin’de yapacağı ziyaret öncesinde başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde dramatik şekilde kötüleşen durumu muhataplarıyla ele alacağını söyledi.

New York'ta düzenlenen son Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı’nın, İsrail'in giderek daha fazla azınlık konumuna düştüğünü de gösterdiğini ifade eden Wadephul, İsrail hükümetinin bazı kesimlerinin açık ilhak tehditleri karşısında, önceden müzakere süreci olmaksızın Filistin devletini tanımaya hazır olan Avrupa ülkelerinin de giderek arttığına işaret etti.

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Wadephul, ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, üç mesaja odaklanacağını belirtti.

İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafın kalıcı bir şekilde çözülmesi için her iki tarafın insanlarına barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak tek yolun, müzakere edilmiş iki devletli çözüm olduğunu vurgulayan Wadephul, "Almanya için Filistin devletinin tanınması daha ziyade (iki devletli çözüm) bu sürecin sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç derhal başlamalıdır." ifadesini kullandı.