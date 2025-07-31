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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, Rusya'nın konvansiyonel bir savaşta ABD ile baş edemeyeceğini ifade ederken, esas endişe edilmesi gerekenin olası bir savaşta Rusya'nın taktik nükleere başvurabileceği olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 23:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:54
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        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News Radio'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Rubio, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitriy Medvedev'in ABD Başkanı Trump'a verdiği yanıt ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Medvedev'in Trump'ın ültimatomlarının savaşa yönelik bir adım olduğuna ilişkin sözlerini değerlendiren Rubio, Rus devlet adamının şu an için karar verici bir konumda olmadığını ifade etti.

        Rubio, ABD ile Rusya arasında bir savaş çıkması ihtimaline ilişkin soruya da yanıt verdi.

        ABD Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında bir savaş çıkacağını düşünmenin bile imkansız olduğunu dile getirirken, Rusya'nın konvansiyonel bir savaşta ABD ve Avrupalı devletlerin birçoğu ile baş edemeyeceğini belirtti.

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        Rubio, Rusya ile olası bir savaşta Rusya'nın konvansiyonel açıdan iyi durumda olmadığı için taktik nükleer gibi seçeneklere başvurabileceğini ve bunun gerilimi daha da artırabileceğini ifade etti.

        HİNDİSTAN'A DEĞİNDİ

        Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan'a yönelik yüzde 25'lik vergi uygulaması ve açıklamasında Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatına dikkat çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Hindistan'ın Rusya'dan petrol alarak Ukrayna'daki savaşını sürdürmesine destek olduğunu bildiren Rubio, bu durumun iki ülke arasında rahatsızlık yarattığını belirtti.

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