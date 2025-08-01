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        Haberler Magazin Ousmane Dembélé, Bodrum'da - Magazin haberleri

        Ousmane Dembélé, Bodrum'da

        2024 - 2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransa takımı Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Ousmane Dembélé, Bodrum'da ailesiyle tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:40
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Senegal - Mali kökenli, Fransız futbolcu Ousmane Dembélé, sezonun yorgunluğunu atmak için yeni sezon öncesinde soluğu Türkiye'de aldı.

        Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda da forma giymişti.

        Ünlü futbolcu, 2021'de evlendiği Rima Edbouche ve kızıyla Bodrum’da aldı.

        Fransa’daki Labourge Havalimanı’ndan kalkan özel bir jetle Bodrum’a iniş yapan Ousmane Dembélé, bu lüks yolculuk için tam 35 bin dolar (1 milyon 423 bin TL) ödedi.

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        Ousmane Dembélé ailesi, geceliği 3 bin dolar (122 bin TL) olan bir otelde konaklıyor. Ünlü futbolcu, dönüşüyle birlikte yaklaşık 150 bin doları (6 milyon TL) gözden çıkardı.

        Ousmane Dembélé, özel bir yat kiralayarak ailesiyle birlikte Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü gezdi.

        Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong ve NBA yıldızı Dillon Brooks gibi yıldızlar da tatil için Bodrum'u seçmişti.

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