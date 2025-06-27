Haftalığı 26 milyon lira olan adam, Bodrum'a geldi

4'ÜNCÜ KEZ GOL KRALI OLDU

Liverpool ile olan anlaşmasını, 50 milyon Euro karşılığında 2027'ye kadar uzatan Mohamed Salah, 2024 - 2025 sezonunda 29 gol atarak dördüncü kez Premier Lig'de gol kralı oldu.

Mohamed Salah, 'Altın Ayakkabı Ödülü' kazanma konusunda Fransız emekli futbolcu Thierry Henry'i yakaladı. Salah; 2017 - 2018 / 2018 - 2019 ve 2021 - 2022 sezonlarında da Premier Lig'in gol kralı olarak 'Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanmıştı. Salah, aynı zamanda FIFA Ballon d’or ödülüne de aday gösterildi.

Hayranları, Mohamed Salah'ın peşini bir an olsun bırakmadı.